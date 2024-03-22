ضريبة القبلة الملعونة .. الزواج آخر أمل لإنقاذ لويس روبياليس من السجن!

مذكرة الاعتقال تجبره على اللجوء لخطة بديلة

يخطط لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم الموجود حاليًا خارج إسبانيا، وتحديدًا في جمهورية الدومينيكان، للهروب من الملاحقة الأمنية في بلاده بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه، بسبب جرائم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال خلال السنوات الخمس الماضية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن روبياليس لديه نفوذ قوي في جمهورية الدومينيكان، التي لا تلتزم بمعاهدة تسليم المجرمين مع إسبانيا، ويفكر في الحصول على جنسيتها سواء من خلال الزواج أو عبر إجراءات حكومية أخرى، رغم أن الأمر أصبح غير سهل مؤخرًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ما حدث في الأيام الأخيرة لرئيس اتحاد الكرة الإسباني السابق، بما في ذلك مذكرة الاعتقال، أدى إلى تعقيد خططه بشكل كبير فيما يتعلق بمستقبله في جمهورية الدومينيكان، لكن البقاء هناك لا يزال في حساباته.

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وأكدت أن روبياليس كان يخطط للاستثمار في السعودية، لكن الأمور أصبحت معقدة للغاية في المنطقة العربية بسبب كل ما حدث لسمعته، لكنه على الجهة المقابلة اكتسب نفوذًا وأهمية في جمهورية الدومينيكان.

وأوضحت "ماركا" أن روبياليس، الذي لا يزال يعاني من تبعات إقالته في أعقاب القبلة الملعونة لهيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا في مراسم التتويج بمونديال السيدات، لم تكن لديه فكرة الاستثمار في الدولة الكاريبية بعد رحيله عن رئاسة الاتحاد، إلا أن الأمور تتطور سريعًا.

وختمت: "فكرة الاستثمار في جمهورية الدومينيكان جاءت من لاعب كرة القدم السابق نيني وهو صديق لويس المقرب. حيث يقدم من خلالها المساعدات للاتحادات الرياضية المختلفة من أجل اكتساب أهمية ونفوذ أكبر".