ضريبة التسرع .. نبأ صادم يعكر فرحة ليفربول بعودة محمد صلاح!

شبح الإصابات لا يغادر قلعة الريدز.. وكلوب في حيرة!

يبدو أن الأوقات السعيدة لا تطول داخل قلعة ليفربول الإنجليزي، فيما يتعلق بجاهزية نجوم الفريق خلال الفترة الماضية.

واصطاد شبح الإصابات عددًا من نجوم الفريق، كان آخرهم ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة، حرمته من استكمال مباراة بيرنلي الأخيرة.

وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن أرنولد سيغيب لفترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، مما يؤكد غيابه عن مباراة ليفربول المرتقبة أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي، والمقررة يوم 25 فبراير الجاري.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن الظهير الإنجليزي سيكافح من أجل أن يكون لائقًا قبل مباراة فريقه أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة مانشستر سيتي في آنفيلد يوم 10 مارس المقبل- وهي مباراة من المحتمل أن تكون حاسمة في السباق على اللقب هذا الموسم.

وأوضحت أن أرنولد تعرض لنفس الإصابة السابقة في الركبة، بسبب تصميمه على العودة للملعب في وقت مبكر جدًا، وهو ما تسبب في انتكاسة جديدة أصابت مدربه يورجن كلوب بحزن كبير، حيث يفتقد أحد أعمدته الرئيسية في وقت مهم بالموسم.

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وفي غياب أرنولد، يمكن أن يلجأ المدرب الألماني إلى جو جوميز، بينما عاد الشاب الأيرلندي الشمالي كونور برادلي إلى التدريبات يوم الثلاثاء بعد فترة الإجازة التي حصل عليها مؤخرًا.

وكان ليفربول قد أعلن عودة نجمه الأول، المصري محمد صلاح بعد إصابة طويلة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، لكنه سيفتقد خلال مواجهة تشيلسي كلًا من أرنولد ولاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي.