ضُرب وهددت عائلته .. السطو على منزل أوباميانج في برشلونة

تعرض مهاجم برشلونة إلى حادث مؤسف صباح الإثنين بعد قيام مسلحين بسرقة منزله وتهديد عائلته.

تعرض الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم نادي برشلونة الإسباني إلى حادث مؤسف صباح الإثنين، بعد السطو على منزله في برشلونة في وجود عائلته.

الأنباء الواردة تفيد بأن أوباميانج كان ضحية عملية سطو عنيفة في منزله، حيث اقتحمه عدة رجال مسلحين وضربوه قبل أن يستولوا على أشياء ثمينة.

صحيفة "El pais" الإسبانية أكدت أن أربعة رجال مقنعين على الأقل تسلقوا سور حديقة أوباميانج، ودخلوا منزله وهددوه بالأسلحة النارية والقضبان الحديدية، وقاموا بضربه لسرقة متعلقاته.

التقرير أشار إلى أن المسلحين كانوا في غاية العنف، وهددوا أيضًا زوجة أوباميانج، وعلى ما يبدو كان ذلك السبب في رضوخ الجابوني لهم في نهاية المطاف.

وتمكن اللصوص من فتح خزنة أوباميانج وسرقوا مبالغ مالية طائلة ومجوهرات باهظة الثمن.

ومن جانبها أفادت إذاعة راديو كتالونيا أن أوباميانج وزوجته وجدا مقيدين ومستلقيين على الأرض، وظلا كذلك لمدة ساعة قبل وصول النجدة لهما.

ولحسن الحظ، فإن أوباميانج وزوجته وأفراد عائلته بخير وبصحة جيدة حسبما أكدت المحطة الإذاعية الإسبانية في وقت لاحق.

وفي الوقت الحالي، فإن قوات الأمن والهيئات الكتالونية تواصل إجراء التحقيقات من أجل القبض على مجموعة اللصوص الذين لاذوا بالفرار في سيارة أودي بيضاء.