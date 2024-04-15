"ضرب حمد الله" يغير لوائح الاتحاد السعودي

أجواء السوبر تتعكر بمشاجرة بين حمد الله ومشجع الاتحاد..

SHAHID

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، مراجعة قواعد سلوك الجماهير، إثر الحادث المشين الذي أفسد أجواء مباراة الهلال والاتحاد، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

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وما أن أطلق الحكم خالد الطريس، صافرة النهاية، معلنًا فوز الهلال بكأس السوبر، التي أقيمت في مدينة أبوظبي الإماراتية، بعد اكتساح الاتحاد برباعية مقابل هدف، حتى فوجئ الجميع بمشاجرة بين أحد مشجعي الاتحاد، والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، عقب اللقاء، حيث قام حمد الله برشق المياه تجاه المشجع الذي رد عليه بالضرب بالعصا.

وذكرت شبكة ESPN أن الاتحاد السعودي، ورابطة لاعبي كرة القدم، أعربا في بيان رسمي، عن صدمتهما إزاء المشاهد المشينة التي انطوت على اعتداء جسدي من قِبل أحد الجماهير تجاه أحد أعضاء فريق الاتحاد، وستكون هناك مراجعة شاملة لقواعد سلوك المشجع، وتتضمن المراجعة وضع القواعد واللوائح المحدثة لفرض العقوبات المناسبة بسرعة وفعالية للمساعدة من أجل تجنب تكرار مثل تلك الحوادث.

وأضاف البيان "مثل كافة الاتحادات الأخرى التابعة للاتحاد الآسيوي، وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن أولوية الاتحاد السعودي هي الحفاظ على سلامة ومتعة كل من يحب مشاهدة اللعبة وممارستها. كرة القدم في المملكة هي لعبة عائلية، ولسوء الحظ، هناك فوضى بين المشجعين، إنه أمر نادر للغاية، وتصرفات المشجع تتعارض مع كل ما تمثله كرة القدم السعودية، ونحن ندين الحادث تمامًا".

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ورغم إقامة المباراة خارج المملكة، إلا أن الاتحاد السعودي ورابطة لاعبي كرة القدم، أعربا عن الالتزام بإعطاء الأولوية للسلامة والرفاهية في الملاعب، وسيواصلان تنفيذ تدابير شاملة للحفاظ على بيئة آمنة لجميع المشاركين في اللعبة.

SHAHID