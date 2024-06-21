"ضربوه بالمسدس ونهبوا أمواله" .. سطو مسلح على منزل أسطورة إيطاليا أثناء مباراة إسبانيا

الشرطة تحقق في الجريمة

عاش النجم الأسطوري لمنتخب إيطاليا روبرتو باجيو، كابوسًا حقيقيًا ليلة أمس، أثناء مشاهدته مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا في دور المجموعات من بطولة الأمم الأوروبية.

وذكرت صحيفة "كورييري فينيتو"، أن باجيو تعرض مع عائلته لسطو مسلح من عصابة ضمت 5 أفراد، استغلوا انشغال الجميع بمتابعة مباراة إيطاليا وإسبانيا في اليورو، واعتدوا عليه بغرض السرقة.

وقالت الصحيفة: " تعرض باجيو للضرب والاختطاف مع أطفاله وزوجته، قبل أن يتمكن من تحرير نفسه واستدعاء الشرطة التي وصلت إلى الموقع للتأكد من الحقائق".

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وأضافت: " بدأ الكابوس في الساعة العاشرة مساءً، عندما كان باجيو وعائلته يشاهدون مباراة إسبانيا وإيطاليا وفوجئوا بعصابة مكونة من 5 أشخاص، جميعهم مسلحون".

وتابعت: "حاول باجيو التصدي لأحد أفراد العصابة، لكنه ضربه على جبهته بمؤخرة المسدس مما أدى إلى إصابته بجرح عميق؛ وبعد ذلك تم حبسه وعائلته داخل إحدى غرف المنزل، بينما قام المجرمون بسرقة أموال وساعات والمجوهرات ونهبوا المنزل".

وختمت: " لم يتم بعد تحديد حجم المسروقات، بينما احتاج باجيو إلى العلاج في غرفة الطوارئ في مستشفى أرزينيانو، حيث عولج ببضع الغرز على جبهته لإغلاق الجرح ولحسن الحظ لم يتعرض أي من أفراد أسرته للأذى الجسدي، بينما تجرى التحقيقات لكشف الجناة".