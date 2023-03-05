ضربوا الشرطة وأفسدوا اللقاء .. صراع الهبوط بالدوري الهولندي كاد يتسبب في كارثة!

المباراة شهدت مواجهات عنيفة بين جماهير الفريقين!

شهدت مواجهة فولندام أمام نظيره إيمن في الجولة الـ 24 من الدوري الهولندي مواجهات قوية بين جماهير الفريقين والشرطة.

جاء هذا بعد أن انتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للفريق صاحب الأرض، الذي تأخر من هدف عكسي في بداية الشوط الأول ثم قلب النتيجة.

ونشرت الشرطة بيانًا بعد اللقاء، أكدت خلاله استمرار المواجهات لما بعد المباراة خارج الملعب، حيث وصلت الجماهير إلى مناطق سكنية واستمرت في قتال بعضها البعض.

وكتب بيان الشرطة: "تعرض ثلاثة رجال شرطة لإصابات، حيث تم ضربهم وإلقاء بعض الأغراض المعدنية عليهم، لكنهم لم يتم إدخالهم إلى المستشفى".

جدير بالذكر أن فولندام ارتفع رصيده بعد المواجهة إلى المركز الـ 14 في ترتيب الدوري الهولندي، بينما لا يزال إيمن في المركز الـ 16 برصيد 18 نقطة.