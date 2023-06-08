بعد ضربة ميسي وقرار محمد صلاح .. الهلاليون يطلبون 5 نجوم من وزارة الرياضة

انتفاضة هلالية لضم مجموعة من النجوم العالميين

تلقى نادي الهلال، ضربتين قويتين خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال لم يستطع تسجيل أي صفقات جديدة، في صيف 2022 ويناير 2023؛ على خلفية قضية حرمان الفريق الأول من التعاقدات، بسبب تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، على الرغم من توقيعه للغريم النصر.

ويوم أمس الأربعاء، رفض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عرض نادي الهلال التاريخي، مفضلًا الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، بشكل رسمي.

على جانب آخر.. علم "جول" برفض النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، عرضًا ضخمًا من نادي الهلال؛ لضمه إلى صفوفه في الصيف الحالي.

وبعد ضربة ميسي وقرار صلاح، انتفضت الجماهير الهلالية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بمجموعة من الهاشتاجات التي طالبوا فيها وزارة الرياضة السعودية، ببعض اللاعبين؛ على رأسهم: المدافع الإسباني سيرجيو راموس، ومتوسط الميدان الألماني إيلكاي جوندوان والجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور والجناح الكوري الجنوبي سون هيونج مين والمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وبعض هذه الصفقات ارتبطت بأندية أخرى؛ وعلى رأسها راموس، التي يتصارع عليه الأهلي والنصر أيضًا، بالإضافة إلى جوندوان الذي قيل إن الاتحاد يتفاوض معه.

أما بالنسبة للساحر البرازيلي نيمار.. أعلن الإعلامي الرياضي ميجيل ديلاني، تقديم المملكة العربية السعودية، عرضًا رسميًا له؛ للانتقال إلى دوري روشن، في الموسم الرياضي القادم؛ وسط أنباء عن أنه قد يكون بديلًا لصفقة ميسي الضائعة من الهلال.