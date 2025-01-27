التحقيقات جارية..

ألقت قوات الشرطة البلجيكية القبض على راجا ناينجولان نجم منتخب بلجيكا السابق، بتهمة الاتجار في مخدر الكوكايين.

وحسب صحيفة " sporza"، فإن مكتب المدعي العام في بروكسل أكد نبأ القبض على ناينجولان، في تهمة تهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى ميناء أنتويرب في بلجيكا.

وأوضح أن "التحقيقات جارية حول في تهم استيراد الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى ميناء أنتويرب، وإعادة توزيع المخدرات في بلجيكا".

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وأتم: "داهمت الشرطة حوالي 30 منزلًا هذا الصباح، معظمها في أنتويرب وبروكسل، وبما أن الاستجوابات جارية حاليًا، ومع مراعاة مبدأ افتراض البراءة، فلن يتم الإدلاء بأي تعليق آخر في هذه المرحلة".

وكان ناينجولان قد انضم مؤخرًا لنادي لوكيرن بدوري الدرجة الثانية البلجيكي، علمًا بأنه لعب لأندية كالياري وروما وإنتر في إيطاليا، وكان أحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا بين عامي 2009 و2018.