ضربة موجعة .. آرسنال يبدأ الموسم الجديد في غياب نجمه لـ"إصابة مباغتة"

ما مدة غياب نجم لآرسنال؟

ذكرت تقارير صحفية الأربعاء، أن اللاعب جابرييل جيسوس، نجم فريق آرسنال خضع لعملية جراحية في الركبة وسيغيب عن بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ولم يلعب جيسوس، مباراة اليوم بين آرسنال وموناكو والتي فاز بها الجانرز بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح وتوجوا بلقب بطولة كأس الإمارات.

وأكد المدرب ميكيل أرتيتا في تصريحاته وفقًا لشبكة " bbc" أن المهاجم البرازيلي سيغيب لبضعة أسابيع بعد عملية بسيطة.

وقال أرتيتا: "إنها ضربة كبيرة لأننا أعادناه إلى أفضل حالاته، لقد شعر ببعض الألم في ركبته خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكان علينا اتخاذ قرار وأفضل حل هو حماية اللاعب وإعادته في أسرع وقت ممكن لذلك قررنا القيام بذلك".

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وتابع: "لسوء الحظ خضع لعملية جراحية صغيرة هذا الصباح وكان يعاني من بعض التهيج في الركبة الأمر بسيط ولكن سيغيب لبضعة أسابيع".

وتأتي إصابة جيسوس قبل أربعة أيام من مواجهة آرسنال مع مانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية وقبل 10 أيام من أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتنجهام فورست.