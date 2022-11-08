ضربة موجعة لبيكيه .. شاكيرا تنتصر في معركة حضانة الأطفال

بيكيه وشاكيرا تمكنا أخيرًا من التوصل إلى اتفاق لاقتسام الممتلكات بينهما.

توصل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني أخيرًا إلى اتفاق فصل للمتملكات مع المغنية الكولومبية شاكيرا زوجته السابقة، بعد الاجتماع الخامس الذي عقداه يوم الإثنين، والذي جرى في منزل العائلة طوال سنوات ارتباطهما.

الاتفاق بين الثنائي، وحسبما كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يقضي بأن تحصل شاكيرا على حضانة طفليهما، ساشا وميلان، حيث سيتوجهان للعيش معها في الولايات المتحدة.

كانت تلك النقطة التي خلقت أكبر قدر من الخلاف بين بيكيه وشاكيرا، وهكذا كان الأمر حتى استسلم مدافع برشلونة، لأنه ربما بعد قرار اعتزاله فإنه سيكون لديه المزيد من الاستعداد للسفر لرؤية طفليه وقتما يشاء.

محامية شاكيرا قالت في تصريح مقتضب بعد الاجتماع: "الشيء المهم هو أننا انتهينا وأن الجانبين سعداء، لقد عملنا جميعًا بجد في هذا الأمر".

بينما قال محامي بيكيه: "لقد انتهينا ووقعنا وتم التوصل إلى اتفاق بالفعل على تقسيم الممتلكات".

الصحيفة أشار إلى أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد إصدار بيان مشترك من بيكيه وشاكيرا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالانفصال، تمامًا مثلما حدث عندما انتهت علاقتهما قبل عدة أشهر.