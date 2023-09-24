ضربة موجعة لباريس سان جيرمان .. مبابي يخرج مصابًا من كلاسيكو الدوري الفرنسي!

باريس سان جيرمان يتلقى أخبارًا سيئة خلال مباراته مع مارسيليا في قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي..

خرج كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان مصابًا من مباراة فريقه أمام مارسيليا في قمة الجولة السادسة من منافسات موسم 2023-2024 في الدوري الفرنسي.

مبابي كان يعاني من بعض الانزعاج في كاحله بعد تدخل مبكر من ليوناردو باليردي لاعب مارسيليا، وخرج نجم باريس سان جيرمان من الملعب لتلقي علاج إضافي ليعود من جديد إلى أرض الملعب.

ولكن سرعان ما قرر مبابي التوقف وركل الكرة خارج الملعب ويطلب التغيير، قبل أن يسير رفقة أعضاء الطاقم الطبي مباشرة إلى غرف خلع الملابس.

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وستكون الضربة التي تعرض لها مبابي مصدر قلق كبير للإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، حيث كان قائد منتخب فرنسا شخصية محورية في الفريق منذ عودته إلى التدريبات بعد فترة من عدم اليقين بشأن مستقبله.

وسجل مبابي سبعة أهداف في أربع مباريات فقط بالدوري الفرنسي قبل مواجهة الكلاسيكو أمام مارسيليا مساء الأحد على ملعب "حديقة الأمراء".

ودخل باريس سان جيرمان المباراة وهو في حاجة ماسة إلى النقاط الثلاث بعد خسارته أمام نيس 3-2 الأسبوع الماضي.

وبدأ بطل الدوري الفرنسي المباراة بطريقة ممتازة ضد غريمه الأزلي، عندما سجل أشرف حكيمي هدفًا رائعًا من ركلة حرة مرت في مرمى الحارس باو لوبيز.

وبعد خروج مبابي، سجل راندال كولو مواني هدفه الأول مع باريس سان جيرمان عندما استغل كرة مرتدة من لوبيز ليضع الكرة في المرمى.

ويأمل باريس سان جيرمان ألا تكون إصابة مبابي خطيرة للغاية، وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان سيكون متاحًا عندما يواجه كليرمون فوت الأسبوع المقبل.