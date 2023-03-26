ضربة موجعة لريال مدريد.. شكوك حول مشاركة تيبو كورتوا في الكلاسيكو

كارلو أنشيلوتي يستعد لفقدان واحد من عناصره الأساسية أمام برشلونة

باتت مشاركة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، في كلاسيكو الكرة الإسبانية بالكأس مهددة بعد تعرضه لإصابة في تدريبات منتخب بلاده.

وأعلن المنتخب البلجيكي أن حارسه غادر التدريبات بسبب إصابته في العضلة الضامة. ليس هذا فقط بل هو في طريقه لإسبانيا لإجراء عملية التعافي والاستشفاء تحت إشراف ناديه ريال مدريد.

وشارك كورتوا في مباراة بلاده ضد السويد قبل يومين في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024.

وأثارت إصابة كورتوا القلق في ناديه ريال مدريد مع إمكانية غيابه لفترة عن الفريق.

وسيكون بديل تيبو، أندريه لونين جاهزًا للمشاركة كما فعل ضد إلتشي وريال مايوركا في الدوري هذا الموسم وكذلك مشاركته ضد الأهلي المصري والهلال السعودي في كأس العالم للأندية وقت إصابة زميله.

وقد يستعد لونين كذلك لخوض غمار تجربة أخرى جديدة وهي خوض الكلاسيكو ضد برشلونة المقرر له يوم 5 أبريل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كام نو.

ويتفوق برشلونة بفضل تغلبه على ريال مدريد في الذهاب بهدف نظيف، وهو ما سيعقد من مهمة لونين المنتظرة.