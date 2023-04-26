ضربة موجعة ورقم قياسي .. ChatGPT يتوقع نتيجة مانشستر سيتي وآرسنال

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال

قد يداوي الذكاء الاصطناعي قلق الجماهير قليلًا قبل المباريات، فحتى التوقعات يمكنه الرد عليها؛ آخر ما توقعه Chat GPT كان نتيجة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في قمة مباريات الدوري الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر سيتي مع آرسنال، مساء اليوم الأربعاء، في قمة مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الذي يتصدره آرسنال برصيد 75 نقطة بفارق 5 نقاط عن السيتي الذي لعب مباراتين أقل.

ويتوقع Chat GPT فوز السيتي اليوم على ضيفه بنتيجة 2-1 كما ذكرت صحيفة دايلي ميل.

التوقع كان أكثر تفصيلًا فآرسنال سيفتتح التسجيل عن طريق جابرييل جيسوس لاعب السيتي السابق في الدقيقة 20.

لكن قائد السيتي كيفين دي بروينه سينجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 65 من المباراة.

إن كنت تسأل عن دور إرلينج هالاند فإنه سيظهر في الدقيقة 80 ويسجل هدف الفوز للسيتي وسيكون هدفه رقم 33 في الدوري هذا الموسم وبذلك سيكون انفرد بالرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد.