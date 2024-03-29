الكشف عن موقف دي بروينه وجريليش

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه سيفتقد ثنائي الدفاع كايل ووكر وجون ستونز، في مواجهتهما الحاسمة ضد آرسنال، بعد تعرضهما للإصابة مع منتخب إنجلترا.

ويمني مدرب مانشستر سيتي، النفس باستعادة لاعبه مانويل أكانجي، لشغل أحد مركزي الدفاع الشاغرين، بينما يعود الحارس البرازيلي إيدرسون إلى المرمى بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.

وقال جوارديولا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: “كايل والكر وجون ستونز خارج القائمة في مواجهة آرسنال. إصابة كايل في عضلة الفخذ وهي أصعب من ستونز، لكني لا أعرف كم عدد المباريات التي سيغيب عنها كلا اللاعبين".

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ويرتبط مانشستر سيتي بمواجهة صعبة أمام ريال مدريد، الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأشار جوارديولا، إلى أنه لا يعرف كيف سيظهر فريقه أمام آرسنال بدون والكر وستونز وبعد أسبوعين بدون خوض أي مباراة، موضحًا: "لقد لعبنا بشكل جيد حقًا في الشهر الماضي ولكن أول مباراة بعد فترة التوقف الدولي، دائمًا ما تكون صعبة".

وأضاف: "عودة دي بروينه؟ كيفين لاعب مهم. لقد كان موسمًا صعبًا بالنسبة له بسبب الإصابات، وغاب عن الملاعب لفترة طويلة. لقد تدرب بشكل جيد بالأمس لذا سنرى ما سنفعله".

وأردف جوارديولا: "نترقب عودة جاك جريليش، الذي لم يلعب لمدة شهر تقريبًا، للأسف موسمه لم يكن مثاليًا، لكنه لا يزال يتدرب بشكل جيد حقًا وسنتخذ القرار النهائي بشأنه غدًا".

وختم: "إذا أردنا القتال في جميع المسابقات فنحن بحاجة لجميع اللاعبين. لدينا ما يكفي وجدول المباريات لا يبدو جيدًا بالنسبة لنا لكن هذا هو الحال".