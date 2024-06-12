ضربة لبرشلونة وريال مدريد .. رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي ينذر بأزمة!

مانشستر سيتي يجهز خطة لما بعد جوارديولا لن تعجب ريال مدريد أو برشلونة

وضع نادي مانشستر سيتي خطة للانتقالات لمرحلة ما بعد بيب جوارديولا والذي ينتهي عقده في صيف 2025.

وكان بيب قد لمّح لإمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي بقوله: "الواقع هو أنني أقرب إلى الرحيل من البقاء. سأكون هنا الموسم المقبل، ثم سنتحدث، لكنني قضيت هنا ثمانية أو تسعة أعوام... سنرى".

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ مانشستر سيتي بدأ بالفعل في الاستعداد لمرحلة ما بعد جوارديولا، إذ يخطط للتعاقد مع لاعبين أو ثلاثة من أعلى المستويات لرفع جودة الفريق، على أن تكون أهم صفقتيه ضم فلوريان فيرتز ومارتين زوبيميندي من باير ليفركوزن وريال سوسيداد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ريال مدريد مهتم بفيرتز وبرشلونة يرغب في جلب زوبيميندي، لكن إدارة مانشستر سيتي سوف تبذل كل ما لديها لجلب الثنائي، خاصة وأنّ عقديهما ينتهي في صيف 2027.

كما حددت إدارة السيتزنس، مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو، ليكون البديل لجوارديولا، وهو ما قد يُسهل مهمة الفريق في جلب فيرتز.

وسوف تكون مهمة ألونسو الأولى إيجاد بديل مناسب لكايل ووكر الذي يشغل مركز الظهير الأيمن ويبلغ من العمر 33 عامًا.

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي حقق الثلاثية الموسم الماضي رفقة بيب جوارديولا.