ضربة لبرشلونة قبل الكلاسيكو .. أراوخو يعود مصابًا!

النادي الكتالوني أصدر بيانًا تحدث عن إصابة مدافعه..

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي اليوم عن إصابة رونالد أراوخو وعودته من معسكر منتخب أوروجواي المشارك في تصفيات كأس العالم 2022.

غادر المدافع مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين يوم الإثنين الماضي بعد شعوره ببعض الآلام، وبعد إجراء الفحوصات عليه تأكد غيابه عن مباراة البرازيل وعاد إلى النادي الكتالوني.

وبحسب الموقع الرسمي لبرشلونة، فإن الفحوصات التي أجراها اللاعب في أوروجواي أكدت إصابته في أوتار الركبة اليمنى.

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وجاء في البيان: "أكدت الفحوصات التي أجراها القسم الطبي في الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم إصابة لاعب الفريق الأول رونالد أراوخو في أوتار الركبة اليمنى خلال المباراة ضد الأرجنتين يوم الأحد. وسيعود إلى برشلونة حيث سيقوم القسم الطبي بالنادي بتقييم إصابته."

خاض أراوخو تسع مباريات مع برشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وهو أحد اللاعبين الهامين في تشكيلة المدرب رونالد كومان، وسيرغب في الاعتماد عليه في الكلاسيكو القادم يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري.