ضربة لإدارة ابن نافل .. ضمك يعترف: بيريرا عُرض علينا بمبلغ "صادم" قبل انتقاله للهلال

بيريرا انضم للزعيم في صيف 2021، وكان الأغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي، لكن يبدو أن إدارة فهد بن نافل تعرضت للخداع بحسب المبلغ الذي كان سيضمه به ضمك

بعد عام من نفي صالح أبو نخاع؛ رئيس نادي ضمك السابق، نبأ محاولات ناديه التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا قبل أن يضمه الهلال، اعترف الأول باعتراف صادم للشارع الرياضي السعودي والهلالي تحديدًا.

الزعيم كان قد ضم البرازيلي في الميركاتو الصيفي 2021 قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، مقابل 18 مليون يورو، في صفقة كانت من ضمن الأغلى في العالم وقتها، وهي الأغلى في تاريخ الدوري السعودي بشكل عام.

وقتها أكد الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني أن بيريرا تم عرضه على ضمك بمبلغ زهيد، لكن تم رفض التعاقد معه، ليرد عليه أبو نخاع نافيًا تمامًا.

لكن خلال مساحة قناة "24 الرياضية" أمس الثلاثاء، اعترف رئيس ضمك السابق بالحقيقة: "نعم!، حاولنا التعاقد مع بيريرا في عام 2019، لكن المقابل المادي عرقل ضمه، فلم ننجح في الحصول على دعم لتكملة المبلغ المطلوب، لكنني لن أكشف عن المبلغ، كونه سيكون صادمًا للشارع الرياضي".

لكن القحطاني تدخل هنا وكشف عن المبلغ، موضحًا أنه كان 300 ألف دولار فقط، متوجهًا بالشكر لأبو نخاع على إظهار الحقيقة، بعدما شكك به قبل عام واحد فقط.

كنت أثق بالله أنه سوف يأتي يوماً تظهر فيها الحقيقة للناس وسامح الله كل من "كذبني" وأساء لي وشكك في مصداقيتي ومهنيتي،،

وأخيراً ظهرت الحقيقة على لسان رئيس #ضمك السابق الاستاذ صالح ابونخاع..

عفى الله عما سلف🙏#بيريرا #مساحة_٢٤_الرياضية pic.twitter.com/lcLqp07fD7 — فلاح القحطاني (@falahsport) November 16, 2022

يذكر أن بيريرا لم يقدم المطلوب منه في أول موسم له مع الزعيم؛ الموسم الماضي، وتعرض لانتقادات كثيرة، لتواضع مستواه، رغم أنه أكثر لاعبي الدوري السعودي صناعة للفرص في ذاك الموسم، ووصل الأمر من قبل جمهور الأزرق للمطالبة بضرورة الاستغناء عنه.