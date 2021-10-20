حدث لا يحدث كثيرًا..

شهد الشوط الأول لمباراة تشيلسي ومالمو أنباء تعيسة للغاية للبلوز، بعدما تعرض الثنائي روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر للإصابة واضطرا لمغادرة الملعب.

وتقدم تشيلسي على ضيفه السويدي بهدفين نظيفين في المباراة المقامة لحساب دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، لكن سعادة الانتصار تطغو عليها سوداوية الإصابات.

لوكاكو وبعد تبادل للكرة مع فيرنر دخل لمنطقة جزاء الضيوف ثم تعرض لتدخل عنيف من المدافع لاسي نيلسن تحصل تشيلسي على إثره على ركلة جزاء.

وبعدها خرج البلجيكي من أرض الملعب مصابًا وعاد بعدها بدقائق، لكنه لم يستطع إكمال المباراة ليخرج ويحل محله كاي هافيرتس.

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المصائب لم تتوقف هنا، ففي الدقيقة 42 عانى تيمو فيرنر من آلام في الكاحل اضطرت المدرب توماس توخيل لإقحام كالوم هودسون أودوي بدلًا منه.

وفي حالة أن أبعدت الإصابة الثنائي لفترة طويلة، فهذا يمثل كابوسًا لتشيلسي لعدم وجود مهاجم صريح آخر بخلافهما.

تشيلسي يلتقي مع نوريتش سيتي في ستامفورد بريدج الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي، وبعدها يواجه ساوثامبتون بلندن أيضًا في كأس كاراباو.

لوكاكو انضم إلى تشيلسي في الصيف المنقضي نظير 115 مليون يورو من إنتر، وحتى الآن سجل أربعة أهداف في عشر مباريات على مختلف الأصعدة.

أما فيرنر وبعد موسمه الأول التعيس في العاصمة الإنجليزية، سجل هدفين وصنع آخر هذا الموسم.