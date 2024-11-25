ضربة كبرى قبل موقعة ليفربول.. ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس!

متى يعود النجم البرازيلي؟

أعلن نادي ريال مدريد إصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال الفوز على ليجانيس (3-0) أمس الأحد، ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وصنع فينيسيوس (الذي شارك كرأس حربة صريح) الهدف الأول لزميله كيليان مبابي، علمًا بأنه خاض المباراة كاملة، وشكا من آلام عقب صافرة النهاية.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: ‏"بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى".

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ولم يكشف ريال مدريد في بيانه أي تفاصيل بشأن "المدة التي سيغيب عنها اللاعب البرازيلي عن الملاعب".

وتعد إصابة فينيسيوس بمثابة ضربة قوية للنادي الملكي، الذي يستعد لمباراة صعبة للغاية خارج الديار أمام ليفربول يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.