ماذا ينتظر البارسا؟

تلقت جماهير برشلونة نبأ مطمئنًا يتعلق بإصابة نجم الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي، وذلك قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني.

وشارك ليفا بديلًا في مواجهة بولندا وكرواتيا (3-3) أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وفي الدقيقة 75، تعرض ليفاندوفسكي للعرقلة من حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، والذي تلقى البطاقة الحمراء.

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ورصدت الكاميرات نجم برشلونة المتألق هذا الموسم، وهو "يعرج" أثناء مغادرة الملعب، ما أثار ذعر الجماهير الكتالونية والمدرب هانز فليك بكل تأكيد.

وكانت فترة التوقف بمثابة كابوس لبرشلونة، حيث تعرض لامين يامال لإصابة خلال مواجهة الدنمارك، ويبدو أنه سيغيب عن مواجهة إشبيلية يوم الأحد المقبل في الليجا.

ومن المقرر أن يخضع ليفاندفسكي لفحوصات طبية في برشلونة، لكن يعتقد أنه سيكون متاحًا لموقعة إشبيلية، حيث يعد أهم أسلحة الفريق هذا الموسم بـ12 هدفًا وتمريرتين حاسمتين خلال 11 مباراة.