ضربة كبرى .. السعودية تخطط للجمع بين المونديال والأولمبياد

هل تنجح المملكة في الحصول على حق استضافة مونديال 2030 وأولمبياد 2034؟

كشفت تقارير صحفية، عن خطة المملكة العربية السعودية خلال السنوات المقبلة، لاستضافة أكبر حدثين رياضيين على مستوى العالم، باستضافة كأس العالم والأولمبياد.

Shahid

ونشرت صحيفة "ديلي تيليجراف" تصريحات للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، أكد فيها على أن السعودية مستعدة لاستضافة حدثين خلال 6 سنوات قادمة.

وأضاف التقرير الإنجليزي، أن فيفا سيكون أمامه ملف مشترك بين السعودية ومصر واليونان، من أجل استضافة كأس العالم 2030، وأما عن أولمبياد 2036 في مرحلة أقل تقدمًا للسعودية حاليًا.

الفيصل قال: "لدينا طموحات كبيرة في السعودية، ونثق بأن لدينا العديد من الصفات والقيم والخبرة، بالإضافة إلى حماس المشجعين والبنية التحتية المميزة".

وعن استضافة الأولمبياد، قال وزير الرياضة: "نمتلك كل ما يلزم لاستضافة أي بطولة، أنا لست في وضع يسمح لي بالتعليق على مسابقات معينة، ولكننا نراقب دائمًا الأحداث الرياضية المختلفة التي يمكننا استضافتها".

وواصل: "سنقوم باستضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ودورة الألعاب الآسيوية 2034، وتركيزنا منصب حاليًا على تجهيز البنية التحتية على مستوى عالمي".

وتقوم المملكة العربية السعودية بإنفاق الكثير على الرياضة السعودية، بموجب رؤية 2030، بجانب تنويع مصادر الدخل للمملكة.

Shahid