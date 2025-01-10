ضربة قوية .. الاتحاد يخسر محترفه ضد الفيحاء وحسم مصير موسى ديابي

الاتحاد يقدّم موسمًا رائعًا في 2024-2025..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، "ضربة قوية" قبل مواجهة مستضيفه الفيحاء، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 36 نقطة من 12 انتصارًا مقابل هزيمة وحيدة؛ وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "الوصيف".

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي علاء سعيد، "غياب" متوسط الميدان المخضرم نجولو كانتي عن العميد الاتحادي، في مواجهة الفيحاء مساء الغد.

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سعيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن كانتي غاب عن تدريبات الاتحاد الجماعية، اليوم الجمعة؛ بسبب عدم شفائه من الإصابة التي تعرض لها في كلاسيكو الهلال الكبير، مساء الثلاثاء الماضي.

وتأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؛ بعد الفوز على الهلال بـ"ركلات الجزاء"، عقب التعادل الإيجابي (2-2) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وعلى جانب آخر.. أوضح سعيد أن موسى ديابي، جناح نادي الاتحاد، سيغيب هو الآخر عن مواجهة الفيحاء؛ حيث لا يزال يُعاني من الإصابة - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن ديابي تعرض للإصابة في شهر نوفمبر 2024؛ إلا أنه تعافى منها، وكان من المقرر أن يدخل قائمة العميد ضد الهلال، يوم الثلاثاء الماضي؛ لولا معاناته من إصابة جديدة.