ضربة قوية للجونة قبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري

الزمالك يستعد لمواجهة الجونة

تعرض أحمد حمدي لاعب وسط الجونة لإصابة قوية خلال مران فريقه الجماعي، قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز لمواصلة النتائج المميزة خلال الفترة الحالية، لتحسين مركزه "الثالث" في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

يواجه الأبيض نظيره الجونة، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "الجونة" بمدينة الغردقة.

وغادر أحمد حمدي مران الفريق بعد تعرضه لإصابة عضلية لم يستطع أن يواصل الاستعداد لمواجهة الزمالك الهامة خلال الأسبوع الجاري.

وسيتم حسم موقف اللاعب بشكل مؤكد غدًا، بعد إجراء فحص طبي على مكان الإصابة، حيث يسعى بيدرو بارني المدير الفني البرتغالي للجونة.

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ويحتل الجونة المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة حيث تعرض الفريق لسوء مستوى خلال بداية الموسم.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من 11 لقاء.