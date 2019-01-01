ضربة قوية للاتحاد قبل مواجهة الشباب بالدوري السعودي

سييرا يأمل في تواجد أفضل اللاعبين لدى التشكيل الأساسي

ماجد جزر

ظهرت ملامح التشكيل الأقرب للمشاركة بشكل أساسي في قائمة نادي اتحاد جدة السعودي قبل مباراته أمام الشباب ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

تقارير مقربة من العميد قالت أن المدير الفني للاتحاد لويس سييرا قرر ابعاد الثنائي اليكسندر بيرجوفيتش والمغربي مروان داكوستا عن مباراة الفريق أمام الليوث.

وبحسب التقارير فأن قرار ابعاد الثنائي يأتي بسبب الإصابة، حيث تعرض بيرجوفيتش لإصابة في القدم وشعور داكوستا بآلام في الظهر خلال تحضيرات الفريق الأخيرة.

المدير الفني التشيلي سيخرج من هذه الورطة بالدفع باللاعب الدولي حمدان الشمراني ليلعب بجانب زياد المولد بديلاً عن داكوستا في متوسطي الدفاع.

على الصعيد الهجومي فمن المنتظر الدفع باللاعب هارون كمارا بديلاً عن بيرجوفيتش وعبد العزيز البيشي في منتصف الدفاع إلى جانب خالد السميري الذي ينتظر مشاركته في المباراة.

أرقام متقاربة وصراع الكبار في كلاسيكو الأهلي والنصر

سييرا يأمل في تواجد أفضل اللاعبين لدى التشكيل الأساسي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بسبب حالة التعثر التي يُعاني منها الفريق مؤخرًا.