ضربة قوية لجوارديولا .. غيابات مؤثرة لمانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

غياب نجوم مانشستر سيتي عن مواجهة دوري أبطال أوروبا!

تعرض فريق مانشستر سيتي لضربة موجعة بعد تأكد غياب ثلاث نجوم من الفريق عن المواجهة الهامة غدًا الأربعاء أمام لايبزيج في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره لايبزيج مساء الغد ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال.

وشهدت قائمة الفريق التى تم الإعلان عنها غياب دي بروين وإيمريك لابورت وجون ستونز.

وشارك النجم البلجيكي في المباراة الأخيرة لمانشستر سيتي والتي تعادل خلالها بنتيجة 1-1 مع نوتنغهام فورست يوم السبت الماضي.

وذكرت التقارير الصحفية أن اللاعب ليس مصاب في ذلك الوقت، وظهر الثلاثي في التدريبات صباح اليوم الثلاثاء قبل اتخاذ قرار باستبعادهم من المجموعة التي ستسافر ألمانيا.

وقال بيب جوارديولا، في المؤتمر الصحفي للمباراة أن سبب استبعاد دي بروين ولابورت بسبب المرض قائلًا: "هذا ما يحدث خلال الموسم لسوء الحظ لم يشعر دي بروين بالسعادة بعد المباراة مباشرة مع فورست يوم الأحد وبالأمس لم يشعر إيمريك لابورت بالرضا ويحدث ذلك في بعض الأحيان ".

ووقع الاختيار على ماكسيمو بيروني والنجم شيا تشارلز ولاعب خط وسط مانشستر سيتي أليكس روبرتسون لانضمام إلى القائمة بدلاً منهم.

ولا يزال ستونز يتعافى من إصابة في الفخذ أصيب بها خلال مباراة آرسنال الماضية بكأس الاتحاد الإنجليزي.