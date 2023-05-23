النادي الكتالوني في خضم أزمة اقتصادية رغم التتويج بالليجا

بعد أن كانت الحلول كلها تسير في اتجاه خروج أنسو فاتي أو فيران توريس أو حتى رافينيا، يبدو أن برشلونة سيتحرك في إطار مختلف خلال الميركاتو الصيفي.

جول كوندي، أحد أهم ركائز برشلونة في الدفاع هذا الموسم، والجوكر الذي منح تشافي هيرنانديز حلولًا على مستوى خط الدفاع ومركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، يغير موقفه من البقاء بين أروقة البلوجرانا.

'

الصحفي الإسباني خوان مارتي، أكد أن كوندي منح الضوء الأخضر لإدارة برشلونة كي يستمعوا للعروض المقدمة إليه ويقرروا إلى أن النوادي يمكن للمدافع الفرنسي الرحيل.

اللاعب لا يبدو مرتاحًا لتحركات برشلونة في الميركاتو، التي ستشمل حزمة من تقليص الرواتب وبيع اللاعبين إضافة إلى بيع العديد من أصول النادي، الوضعية المعقدة تلك لا تريح الفرنسي ويرى أنه لابد أن يقفز من السفينة الكتالونية في أسرع وقت ممكن.