ضربة قوية لبوروسيا دورتموند قبل موقعة سلافيا براج

خبر سيئ للجمهور الألماني..

تلقت جماهير بوروسيا دورتموند أنباءً حزينة للغاية، عندما تأكد غياب أكسيل فيتسيل، نجم منتصف ميدان أسود الفيستيفاليا، عن الفريق حتى نهاية الدور الأول بسبب الإصابة.

فيتسيل يُعد واحدًا من أبرز اللاعبين في كتيبة لوسيان فافر، حيث يُعوِّل عليه المدرب السويسري في منتصف الملعب الدفاعي بشكل شبه دائم مع عدم وجود بديل حقيقي له داخل السيجنال إيدونا بارك.

النادي الألماني أعلن عبر موقعه عن إصابة فيتسيل في وجهه واضطراره للخضوع إلى عملية جراحية مما سيجعله يغيب حتى نهاية الدور الأول، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في يناير المقبل.

وبالتبعية، فإن دورتموند سيدخل مباراته أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا بدون الدولي البلجيكي، في ضربة قوية لمنتصف الميدان، لا سيما وأن توماس ديلايني، الوحيد القادر على سد فراغ فيتسيل، يعاني من إصابة هو الآخر.

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ويحتاج دورتموند إلى الفوز بأي نتيجة على براج في مقابل هزيمة الإنتر أو تعادله أمام برشلونة في الجيوزيبي مياتزا من أجل التأهل لدور الـ16، وذلك بعد الهزيمة الكبيرة التي مُنيّ بها وصيف البوندسليجا بثلاثية لهدف على يد البرسا في الجولة الماضية بالكامب نو.

الأصفر والأسود سوف يفتقد أيضًا إلى فيتسيل في مباراتين من الأصعب في البوندسليجا، حيث يتبقى لكتيبة فافر قمتين أمام هوفينهايم ولايبزيج قبل الذهاب إلى عطلة الشتاء.

جديرٌ بالذكر أن دورتموند قد انتصر السبت الماضي على فورتونا دوسلدورف بخمسة أهداف نظيفة ليرتفع رصيده من النقاط إلى 26 نقطة ويتقدم على بايرن ميونخ من جديد في جدول ترتيب البطولة الألمانية بعد تعثر الأخير على يد بوروسيا مونشنجلادباخ متصدر البوندسليجا.