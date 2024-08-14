ضربة قوية في بداية الموسم .. لاعب مانشستر سيتي يتعرض لكسر خطير

قبل انطلاق الموسم بأربعة أيام، ضربة غير متوقعة لبيب جوارديولا..

في خضم الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد، تلقى مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا ضربة قوية خلال مران اليوم الأربعاء، بإصابة خطيرة لأحد أفضل المواهب في الفريق.

كتيبة بيب من المقرر أن تفتتح موسمها الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة تشيلسي في 18 من أغسطس الجاري.

لكن خلال مران الليلة، تعرض الموهبة أوسكار بوب لإصابة قوية، منعته من استكمال المران، وسط قلق كبير.

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الأخطر في الأمر كشفت عنه "سكاي سبورتس" موضحة أن اللاعب يعاني من كسر في عظمة الساق، وهو ما سيبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثلاثة لخمسة أشهر.

الجناح الأيمن -صاحب الـ21 عامًا- كان قد برز بشكل لافت للنظر في نهاية الموسم الماضي، وواصل تألقه في الفترة الإعدادية للسيتي للموسم الجديد، وهو ما يزيد من حسرة إصابته في هذا التوقيت.

وشارك أوسكار الموسم الماضي في 26 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.