ضربة قوية لأتلتيكو مدريد قبل ديربي نهائي السوبر

إصابة كوكي قد تمنعه من المشاركة أمام ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن متوسط ميدان أتلتيكو مدريد كوكي سيغيب عن المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني أمام الجار ريال مدريد.

وكان أتلتيكو مدريد قد تغلب على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي البطولة مساء أمس ليضرب موعدًا مع ريال مدريد مساء الأحد.

وبعد نزوله بديلًا مع بداية شوط المباراة الثاني وتسجيل الهدف الأول للروخيبلانكوس، غادر كوكي الملعب سريعًا بسبب شعوره ببعض الانزعاجات.

وصباح اليوم، أصدر أتلتيكو مدريد بيانًا يفيد بحالة كوكي بعد تشخيصها حيث تبين أنه يعاني من إصابة على مستوى عضلات الفخذ الأيمن.

وأضاف البيان أن الفحوصات الأولية أشارت إلى إجهاد في أوتار العضلية للفخذ الأيمن، الأمر الذي سيتم تقييمه من جديد بعد عودة اللاعب إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيحتاج كوكي إلى قسط من الراحة ما سيجعله يتغيب عن ديربي مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني مساء الأحد المقبل في المملكة العربية السعودية.

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يذكر أن أتلتيكو مدريد بانتصاره على برشلونة أمس قد حقق الانتصار الأول على الفريق الكتالوني محليًا في عهد المدرب دييجو سيميوني.