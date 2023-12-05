ضربة قوية .. بيان صادم من برشلونة عن إصابة تير شتيجن

هل يلجأ تشافي للميركاتو الشتوي؟

بعد الإصابة الطويلة للنجم الإسباني الشاب جافي، كان آخر ما يتمناه عشاق برشلونة هو إصابة لاعب آخر أساسي، ولكن للأسف هذا ما حدث مع مارك تير شتيجن.

الأزمة بدأت بشعور شتيجن بآلام قوية في الظهر خلال المعسكر الدولي الأخير مع منتخب ألمانيا، ليخضع حارس الفريق الكتالوني إلى عدة فحوصات، ليستقر الجهاز الطبي على إجراء عملية جراحية لإنهاء هذه المشكلة تمامًا.

الحساب الرسمي لبرشلونة على منصة "إكس" نشر بيانًا طبيًا جاء فيه:"سيخضع مارك تير شتيجن لعملية جراحية هذا الأسبوع لعلاج المشاكل التي يعاني منها في أسفل الظهر، وبعد الانتهاء من هذا الإجراء سنخرج ببيان جديد".

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ووفقًا للتقييمات الأولية من الصحف الإسبانية، فإن مدة غياب شتيجن قد تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر، مما يضع إمكانية مشاركته في دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا في خطر كبير.

ومن جانبه خرج شتيجن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا:"بعد محادثات مكثفة مع الفريق الطبي للنادي والعديد من الخبراء الداعمين، قررنا الخضوع لعملية جراحية".

وأوضح:"من الواضح أن هذا الغياب يزعجني ولكنه القرار الصحيح والآمن من أجل العودة في أفضل ظروف ممكنة مع برشلونة والمنتخب الوطني الألماني".

وهو الأمر الذي قد يدفع إدارة النادي والمدرب تشافي هيرنانديز للتعاقد مع حارس آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، لصعوبة الاعتماد على الحارس البديل إيناكي بينيا وحده في هذه الفترة الهامة من الموسم.