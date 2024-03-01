ضربة قاضية .. النصر بدون حارس مرمى أمام العين الإماراتي!

ضربة قاضية في النصر قبل القمة الآسيوية..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضربة قوية للغاية، قبل مواجهة العين الإماراتي، في قمة دوري أبطال آسيا.

النصر يحل ضيفًا على العين، في الرابع من مارس الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الجمعة، تعرض وليد عبد الله، حارس مرمى الفريق النصراوي، لإصابة بـ"تمزق" في العضلة الأمامية.

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الصحيفة كشفت عن أن وليد عانى من هذه الإصابة، في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة النصر والحزم، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (4-4)، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إلا أنه تحامل على نفسه حتى إطلاق صافرة النهاية.

وسيخضع حارس العالمي المخضرم، لفحوصات طبية مكثفة، خلال الساعات القليلة القادم؛ للوقوف على مدة غيابه عن الملاعب.

وحسب نفس الصحيفة، يواجه النصر أزمة خطيرة للغاية في حراسة المرمى أمام العين؛ بسبب "إيقاف" نواف العقيدي و"إصابة" ماجد عبد الله وراغد النجار، بالإضافة إلى "عدم جاهزية" الكولومبي دافيد أوسبينا، على الرغم من جلوسه بديلًا في مباراة الحزم الأخيرة.

جدير بالذكر أن فارس أفندي، حارس مرمى شباب نادي النصر؛ هو الوحيد الجاهز حاليًا؛ من أجل حماية عرين الفريق الأول لكرة القدم، أمام العملاق الإماراتي.