ضربة قاصمة تضع نجم باريس خارج أسوار حديقة الأمراء

المصائب تهبط بالجملة على رأس إنريكي

بات برسنيل كيمبيمبي، نجم باريس سان جيرمان، مهددًا بمواصلة غيابه عن النادي الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري.

ويغيب كيمبيمبي عن صفوف الفريق الباريسي منذ 27 فبراير الماضي، بسبب إصابة قوية في وتر العرقوب "أكيليس"، استلزمت التدخل الجراحي، ليستمر غيابه حتى الوقت الحالي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أن كيمبيمبي (28 عاما) لم يتعاف بشكل جيد من الإصابة، وربما يخضع لعملية جراحية جديدة، ستؤثر بشكل كبير على مسيرته في الملاعب.

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ويعتبر كيمبيمبي من الأعمدة الرئيسية في باريس سان جيرمان، حيث يمثل غيابه ضربة كبيرة لمخططات مدربه لويس إنريكي، وتشير التقارير إلى أن الجراحة الجديدة ربما تنهي مسيرته داخل حديقة الأمراء، خصوصًا أن عقده سينتهي في يونيو 2024.

يذكر أن القائد الثاني للفريق الباريسي بعد البرازيلي ماركينيوس، كان قد تعرض لإصابة بتمزق عضلي حرمته من المشاركة في كأس العالم الأخيرة 2022.