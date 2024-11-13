ضربة قاصمة بسبب العنصرية.. مزحة "الكوريين" قد تؤدي إلى غياب طويل لنجم توتنهام!

المدرب بوستيكوجلو سيعاين الأضرار قريبًا!

من المقرر أن يعاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاعب خط وسط توتنهام رودريجو بينتانكور بالإيقاف لفترة طويلة بسبب الإدلاء بتصريح عنصري مزعوم حول الكوريين الجنوبيين أثناء حديث سابق له مع وسائل إعلام أوروجويانية.

وأشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أنه من المرجح أن يتم إيقاف لاعب خط الوسط الأوروجوياني سبع مباريات من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسيشكل غياب بينتانكور الطويل عن كتيبة المدرب أنجي بوستيكوجلو ضربة كبيرة لتوتنهام، لأن الأوروجوياني من أهم أعمدة فريق المدرب الأسترالي اليوناني.

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وكان قد طلب مقدم البرنامج التلفزيوني الأوروجوياني Canal 10 من لاعب منتخب أوروجواي الدولي الحصول على قميص لاعب توتنهام، فأجاب: "سوني؟ يمكن أن يكون ابن عم سون أيضًا لأنهم جميعًا يبدون متشابهين".

وبعد أن أثار المقطع، الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقادات، اعتذر بينتانكور بسرعة للاعب كوريا الجنوبية الدولي، فكتب على إنستجرام: "سوني أخي. أعتذر لك عما حدث، لقد كانت مجرد مزحة سيئة للغاية".

وبعد ذلك قال هيونج مين سون، قائد توتنهام هوتسبير، إن زميله رودريجو بينتانكور "ارتكب خطأ" عندما استخدم إهانة عنصرية ضده، لكن الثنائي الآن "تجاوزا هذا الأمر واتحدا" على حد تعبير الكوري الجنوبي في وقت سابق.