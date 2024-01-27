ضربة جديدة .. قرار رسمي من الاتحاد الدولي في قضية "قبلة روبياليس"!

الصدمات تتوالى على الرئيس المُقال من منصبه

صدمة جديدة تلقاها لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني المقال من منصبه، بسبب رفض الاستئناف المُقدم على قرار إيقافه.

روبياليس أثار حالة هائلة من الجدل الصيف الماضي، بعدما شوهد وهو يقوم بتقبيل جينيفير هيرموسو لاعبة إسبانيا على منصة التتويج بكأس العالم للسيدات، ليُقال من منصبه ويتلقى عقوبة الإيقاف لمدة ثلاث سنوات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد أن الاستئناف الذي قدمه روبياليس على هذا القرار تم رفضه، باعتبار أن ما فعله تجاه لاعبة إسبانيا جاء دون موافقتها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء في بيان صادر عن الهيئة الإدارية للاتحاد:"من بين اعتبارات أخرى كانت لجنة الاستئناف مقتنعة بأكل أريحية، بأن السيد روبياليس تصرف بطريقة تتعارض مع المبادىء المنصوص عليها في المادة 13 من قانون فيفا التأديبي أثناء وبعد نهائي كأس العالم للسيدات".

ويمثل هذا القرار ضربة جديدة لروبياليس الذي يواجه عقوبة محتملة بالسجن بسبب أفعاله، حيث اقترح أحد القضاة في إسبانيا محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي.

وبعد رفض الاستئناف سيتعين على روبياليس الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيتم تقديمه للمحاكمة بشأن هذه القضية، ولو حدث ذلك سيكون مهددًا بالسجن لمدة أربع سنوات إذا ثبتت إدانته.