ضربة جديدة للنصر في سوق الانتقالات .. ريال بيتيس يؤمن هدف "العالمي" بعقد طويل!

النصر يواجه مهمة صعبة في الوصول إلى المدير الفني الجديد..

وجه نادي ريال بيتيس الإسباني ضربة موجعة إلى مساعي نادي النصر السعودي في الحصول على مدرب جديد، بعدما نجح النادي الأندلسي في تجديد عقد التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني للفريق.

ريال بيتيس أعلن رسميًا عن تجديد عقد بيليجريني حتى صيف 2026، ليواصل المدرب التشيلي بذلك رحلته في ملعب "بينيتو فيامارين" والتي بدأت في عام 2020.

النصر، وحسب عدة تقارير صحفية سابقة، حاول محاولة إقناع بيليجريني بتولي قيادة "العالمي" فنيًا بداية من الموسم الجديد، بعدما رشحه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق.

النصر قدم عرضًا مغريًا إلى المدرب التشيلي يتمثل في حصوله على 15 مليون يورو في الموسم الواحد، إلا أن بيليجريني تمسك بالاستمرار في أوروبا.

فيما أشار موقع "سبورت 24" إلى أن النصر حول أنظاره إلى المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني بوتافوجو البرازيلي، ويعد قريبًا للغاية من الانضمام إلى كتيبة "العالمي".