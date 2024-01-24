ضربة جديدة للسعودية؟ وكيل برناردو: ما كان مستحيلًا أصبح ممكنًا!

هل أغلق مينديز انتقال اللاعب لدوري روشن؟

يبدو أن برشلونة لم يرفع بعد الراية البيضاء بشأن إمكانية التعاقد مع برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي.

وحاول برشلونة على مدار موسمين التعاقد مع النجم البرتغالي، الذي رحب بارتداء قميص البلوجرانا، لكن النادي الكتالوني لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع السيتي، حول قيمة الصفقة المالية.

وقال خورخي مينديز، وكيل أعمال برناردو، في تصريح لصحيفة ريكورد البرتغالية: "اهتمام برشلونة ما زال قائمًا، والأمر أصبح قابلًا للتنفيذ".

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في الصيف الماضي، تمسك السيتي بالحصول على 65 مليون يورو، وهو ما كان مستحيلًا على برشلونة، في ظل أزمة النادي المالية، علمًا بأن سعر اللاعب الحالي يقترب من 50 مليون يورو، ويتوقف الأمر على ما سيحدث بنهاية الموسم (رحيل بعض اللاعبين أو إتمام صفقة بيع استوديوهات برشلونة).

وتعد تصريحات مينديز بمثابة ضربة للأندية السعودية الراغبة في ضم نجم السيتي، الذي صرح في وقت سابق بإمكانية انتقاله لدوري روشن.