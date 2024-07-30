ضربة جديدة في دفاع ريال مدريد تربك حسابات أنشيلوتي

الريال لن يخاطر بروديجر في مباراة ميلان

تعرض ريال مدريد إلى أزمة جديدة خلال مرانه الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض الفريق جولة خارجية استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

ويستهل ريال مدريد جولته في الولايات المتحدة بمواجهة ميلان، الخميس المقبل، قبل أن يواجه غريمه الأزلي برشلونة وتشيلسي الإنجليزي، يومي 4 و7 أغسطس المقبل، على الترتيب.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدافع خيسوس فاييخو تعرض لإصابة في المران ولن يكون قادرًا على استكمال الرحلة مع ريال مدريد.

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وشارك قلب الدفاع الإسباني، الذي وصل إلى الولايات المتحدة وهو يعاني من مشاكل بدنية بسيطة، في الجزء الأول من الجلسة التدريبية، لكنه شعر بإجهاد طفيف في ساقه اليمنى.

وفي الوقت الحالي، لا يمتلك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سوى اثنين فقط من لاعبي قلب الدفاع المتاحين للمباراة الأولى، بينما لن يغامر الجهاز الفني بالمدافع الألماني أنطونيو روديجر، لأنه لم يخض سوى جلستين تدريبيتين منذ عودته من الإجازة.

وأشارت "ماركا"، إلى أنه في ظل الوضع الراهن، يخطط ريال مدريد لاستدعاء الشابين فران جونزاليس وجاكوبو رامون، من فريق تحت 19 عامًا، لينضما إلى معسكر الفريق غدًا.