ضربة جديدة .. الأهلي يخسر لاعبه لفترة طويلة

إصابة جديدة تضرب النادي الأهلي

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، ضربة جديدة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، والذي يعاني فيه الراقي، من تذبذب كبير في الأداء.

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الأهلي ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، من دور ثمن النهائي، مع احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 27 نقطة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، سيفتقد الأهلي، جهود عبد الله العمار، ظهير أيسر الفريق الأول، لفترة تترواح بين ثلاثة أسابيع إلى شهر.

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الصحيفة كشفت عن أن الأشعة والفحوصات التي أجراها العمار، أظهرت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، يحتاج على إثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي، لمدة قد تمتد إلى شهر، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وبالتالي.. سيغيب ظهير الفريق الأهلاوي، عن 5 مباريات رسمية أمام أبها والرائد والفيحاء والحزم والخليج، ضمن الجولات من الـ15 حتى 19 من مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن عبد الله العمار، تعرض للإصابة خلال مشاركته مع النادي الأهلي أمام الشباب، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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