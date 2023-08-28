ضربة أخرى لبرشلونة .. مدافع الفريق على وشك الرحيل!

دفاع برشلونة في خطر...

ستشهد الأيام الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، نشاطًا كبيرًا داخل فريق برشلونة، إما بمحاولة إنهاء تدعيم صفوف الفريق، أو رحيل بعض من لاعبي البلوجرانا.

وستشكل الأيام المتبقية من الميركاتو الصيفي الحالي، تهديدًا لدفاع برشلونة، في ظل الأنباء التي ربطت ثنائي دفاع الفريق بالرحيل، وهما ماركوس ألونسو، وإريك جارسيا.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى رغبة مانشستر يونايتد، في التعاقد مع ماركوس ألونسو، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، ولكن رغبة اللاعب هي الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن فريق جيرونا، أظهر اهتمامًا بالتعاقد مع إريك جارسيا، خلال سوق الانتقالات الصيفية، خاصة وأن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز في الخط الخلفي.

ووفقًا لتقرير الصحيفة الإسبانية، فإن جارسيا، لن يمانع الرحيل عن صفوف برشلونة، إذ أنه يبحث عن فرصة مع فريق تجعله يشارك بشكل أساسي ومنتظم.

ومن جانبه، يرفض تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، التفريط في جارسيا صاحب الـ 22 عامًا، بالرغم من رغبة الإدارة في التخلص من اللاعب لتوفير راتبه.