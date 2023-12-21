ضربة لأحلام الأهلي .. رباعي أوروبي عملاق يهدد بخطف صفقة الشتاء الكبرى

تطور صادم في ميركاتو النادي الأهلي السعودي

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بات النادي الأهلي السعودي، مهددًا بخسارة صفقة عالمية كبرى، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"، ضمن خطته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الأهلي يُعاني من تذبذب في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي، مع احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي إكرام كونور، يستعد رباعي أوروبي عملاق؛ للتعاقد مع النجم الألماني جوشوا كيميتش، والذي يُعد الهدف الأول للإدارة الأهلاوية؛ وفقًا لما ذكرته التقارير المحلية، خلال اليومين الماضيين.

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كونور كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، عن أن العملاق الإسباني برشلونة، بالإضافة إلى ناديي مدينة مانشستر "يونايتد وسيتي" وليفربول الإنجليزي، سيقوم أحدهم بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 سنة، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وكان الأهلي، يتمنى أن يقنع مدربه الألماني الشاب ماتياس يايسله، النجم الدولي جوشوا كيميتش؛ للرحيل عن الملاعب الأوروبية، والانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن كيميتش، يرغب في الرحيل عن العملاق الألماني بايرن ميونخ - حسب آخر التقارير -، مع تبقي عام ونصف في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، الذي ينتهي في يونيو 2025.

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