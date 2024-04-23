ضربة للعرض السعودي .. اعتراف تشافي يدفع ريال مدريد لقرار حاسم بشأن مودريتش

رسالة واضحة لإدارة فلورينتينو بيريز

كشفت تقارير صحفية، عن تحول مفاجئ في موقف الكرواتي لوكا مودريتش، بشأن مستقبله مع ريال مدريد.

وينتهي تعاقد مودريتش (38 عامًا) مع ريال مدريد في صيف 2024، وترددت أنباء عن تلقيه عرض مقابل 100 مليون يورو للانتقال إلى أحد الدوري السعودي، وكذلك عرض آخر من ناديه الأسبق دينامو زغرب.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن مودريتش يريد الاستمرار لموسم آخر داخل ريال مدريد، حيث قرر استبعاد فكرة الرحيل في نهاية الموسم التي ستكون بعد شهر ونصف على أقصى تقدير.

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وأشارت إلى أن مشاركته الأخيرة في الكلاسيكو أساسيًا وعدم استبداله، بخلاف تألقه في مباراتي مانشستر سيتي رغم مشاركته كبديل، كانا بمثابة رسالة واضحة لإدارة فلورينتينو بيريز بأنه قادر على الاستمرار في الملعب لموسم آخر على الأقل.

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وحصل لوكا على إشادة واسعة بعد الكلاسيكو، حتى من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، الذي اعترف بأن الكرواتي كان لاعبًا حاسمًا في ضمان عدم استحواذ البارسا على الكرة بشكل كبير.

وأوضحت "ماركا" أن جماهير ريال مدريد تريد استمرار مودريتش وتهتف دائمًا له في سانتياجو برنابيو، حيث يتم الترحيب به في كل مباراة لأنه رغم تقدمه في العمر لا يزال يقدم أداءً يستحق الاحترام.

وأكدت أنه على الرغم من أنه لا يلعب هذا الموسم بالقدر الذي كان يتوقعه، إلا أن مودريتش أظهر أنه لا يزال لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد، كما أنه يعلم أيضًا أنه ليس من الضروري أن يبدأ جميع مباريات الموسم ليكون لاعبًا مهمًا.

وختمت: "قرار التجديد للنجم الكرواتي لن يكون جنونيًا، خصوصًا إذا أضفنا إلى مستواه داخل الملعب، ثقله في غرفة الملابس خصوصًا مع التحول المرتقب بانضمام الفرنسي كيليان مبابي، حيث لا يزال شباب مدريد بحاجة إلى توجيهات لاعبين مخضرمين مثل مودريتش أو توني كروس".