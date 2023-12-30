ضربة جديدة للسعودية؟.. مودريتش يكشف خطته المقبلة!

أمر واحد في رأسي!

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كشف النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن خطته بشأن مصيره مع ريال مدريد، حيث ينتهي عقده في قلعة الميرنجي بنهاية الموسم الجاري.

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وقال مودريتش، في تصريحات نقلها خبير الانتقالات فابريزيو رومانو: "خطتي هي مواصلة صنع التاريخ في ريال مدريد، ومواصلة الفوز بالمباريات والألقاب، وآمل أن يحدث ذلك هذا الموسم".

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وأتم: "آمل أن أستمتع بكل لحظة، لأنك لا تعرف أبدًا كم من الوقت ستستمر في أفضل نادٍ في العالم".

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وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية، قد أشارت إلى أن ريال مدريد أغلق الأبواب أمام مودريتش بشأن بقائه داخل قلعة الملكي لما بعد الموسم الجاري.

وأضافت أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا بدأ يفكر في المغادرة، رغم أنه كان يود البقاء لموسم إضافي في المستوى الأعلى، بعدما وصله عرض من السعودية بقيمة قياسية، لا تبدو قابلة للرفض بالنسبة لأسطورة كرواتيا.

يُشار إلى أن مودريتش يلعب مع ريال مدريد منذ عام 2012، وحقق معه إنجازات عديدة، أبرزها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب للدوري الإسباني.

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