ضربة اقتصادية.. تغيير جديد في خطة برشلونة لنهاية الموسم

إلغاء مباراة مقررة..

تغيرت خطط برشلونة بشأن المباراة الودية التي كانت مقررة للفريق في كوريا الجنوبية ضد نادي سيؤول، في نهاية الشهر الجاري.

وكانت إدارة برشلونة قدد قررت خوض المباراة من أجل زيادة إيرادات النادي الكتالوني ومواجهة الأزمة الاقتصادية، حيث حدد الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري، لخوض المباراة.

لكن صحيفة "آس" أكدت أنه جرى إلغاء الفكرة بسبب ضيق الوقت وجدول الفريق المضيف.

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وأضافت: "المباراة الودية لن تجرى بسبب جدول الفريق المضيف، الذي لديه مباريات في الدوري يومي 28 و31 مايو، بينما سينهي برشلونة الموسم يوم 26 مايو".

وختمت: "لم يكن من الممكن العثور على موعد مناسب لإقامة المباراة، وهذا بالطبع مشكلة لبرشلونة، الذي يحتاج لكسب المال بصورة ملحة في ظل أزمته الاقتصادية".