ضحيتها هاري كين؟ مدرب توتنهام الجديد يبشر ريال مدريد بثورة في فريقه!

توتنهام اتفق مع مدرب جديد، ويبدو أن النادي اللندني مقبل على ثورة كبرى ستغير صفوفه..

سيكون أمام الأسترالي أنجي بوستيكوجلو المدير الفني المرتقب لنادي توتنهام الإنجليزي الكثير من العمل، حيث تشير تقارير إلى أنه سيشرف على عملية تنظيف واسعة في قائمة الفريق اللندني.

صحيفة "تلجراف" الإنجليزية أكدت أن أكبر مشكلة ستواجه بوستيكوجلو ستكون مسألة استمرار هاري كين مع الفريق، في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد بخدماته.

لم يوقع كين على تمديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم المقبل وليس من المتوقع أن يفعل ذلك هذا الصيف.

في حين أن توتنهام لا يريد بيع كين، فمن المتوقع أن يسبق وصول بوستيكوجلو محاولة ضخمة لإبعاده حيث يتطلع النادي لإعادة تشكيل الفريق الأول.

ويُعتقد أن توتنهام مستعد للتخلي عن ما يصل إلى سبعة من لاعبي الفريق الأول، بداية من الحارس الفرنسي وقائد الفريق هوجو لوريس، حيث يسعى "سبيرز" إلى تغيير كبير في صفوفه.

من المفهوم أن موسم توتنهام المخيب للآمال، والذي احتل فيه الفريق في المركز الثامن في الدوري الإنجليزي، وغاب عن التأهل للبطولة الأوروبية، قد حفز الإدارة لإقصاء عدد كبير من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية.

بالإضافة إلى لاعبي الفريق الأول الذين قد يُسمح لهم بالمغادرة، سيحاول توتنهام بيع عدد من اللاعبين، خاصة الذين قضوا الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

تلك الأنباء قد تكون عاملًا مساعدًا لريال مدريد في مفاوضاته مع توتنهام من أجل هاري كين، على الرغم من أن دانيال ليفي رئيس "سبيرز" يقدر قيمة مهاجمه بأكثر من 100 مليون يورو.