ضحيتان جديدتان.. ضربة قوية لحظوظ البرازيل في كأس العالم

السيليساو يواجه مشاكل مع الإصابات هذه النسخة

ضحيتان جديدتان في المنتخب البرازيلي بعد إصابة نيمار، الآن يعاني السيليساو من غياب كل من جابرييل جيسوس وأليكس تيليس إلى نهاية كأس العالم على الأرجح.

الثنائي تعرض للإصابة خلال مباراة الكاميرون الجمعة والتي انتهت بخسارة البرازيل 1-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

الفريق الطبي لمنتخب البرازيل أوصى بإبعاد جيسوس وتيليس عما تبقى من المونديال في صدمة للجماهير البرازيلية.

ووفقًا لما نستطيع تأكيده في "جول" فإن جيسوس يعاني من إصابة خفيفة في ركبته اليمنى لكنه يحتاج إلى 3 أسابيع على الأقل من الراحة، مما يجعل المشاركة في كأس العالم أمرًا مستحليًا.

حالة أليكس تيليس تبدو أكثر خطورة، الظهير الأيسر الذي غادر الملعب باكيًا سيخضع لمزيد من الفحوصات التي قد يجري جراحة بناء عليها.