ضحية مفضلة للحكم .. الفرج يتورط في اشتباكات البليهي وحمدالله بكلاسيكو الاتحاد والهلال

لقطة مثيرة في كلاسيكو الاتحاد والهلال..

شهدت الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من كلاسيكو الاتحاد والهلال، في دوري أبطال آسيا 2023-2024، لقطة مثيرة للجدل.

الاتحاد يستضيف الهلال حاليًا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ بعد أن خسر ذهابًا بهدفين نظيفين، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

ودخل الصديقان علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد، في اشتباكات بينهما؛ بعد مطالبات الزعيم بـ"طرد" لاعب العميد أحمد الغامدي.

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الغامدي كان قد ارتكب خطأ عنيفًا ضد السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اكتفى الحكم من خلاله، بإشهار الكارت الأصفر فقط، للاعب الاتحاد.

ومن ناحيته.. حاول سلمان الفرج، قائد الفريق الأزرق، الفصل بين البليهي وحمدالله؛ إلا أن الحكم الصيني ما نيانج، فاجأه بإشهار الكارت الأصفر في وجهه.

الفرج ظهر غاضبًا للغاية من هذا الكارت الأصفر؛ حيث يبدو كما لو كان يشتكي للبليهي، بأن هذا الحكم، يستقصده في كل مباراة يديرها للهلال.

جدير بالذكر أن ما نيانج، أشهر الكارت الأحمر في وجه الفرج، خلال مواجهة الهلال وناساجي الإيراني، في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.