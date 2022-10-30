ضحية قناعات إنريكي .. تصديات دي خيا الأسطورية لن تشفع له للتواجد في كأس العالم!

على الرغم من تألقه مع مانشستر يونايتد، إلا أن دافيد دي خيا مهدد بالغياب عن قائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022.

يعيش الإسباني دافيد دي خيا موسمًا جيدًا للغاية مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه على الرغم من ذلك مهدد بالغياب عن قائمة منتخب بلاده التي ستتوجه إلى قطر لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022.

حارس المرمى الإسباني أثبت معدنه مرة أخرى خلال فوز مانشستر يونايتد على وست هام بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي، بعدما تصدى لخمس محاولات من لاعبي "الهامرز"، ليحافظ لفريق على نقاط المباراة بالفوز بهدف دون رد.

قيمة ثابتة

دي خيا يعد واحدًا من بين أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي خلال منافسات موسم 2022-23، على الرغم من أن شباكه تلقت 16 هدفًا في 12 مباراة منذ بداية الموسم.

لكن رغم عدد الأهداف الكبير الذي سكن شباك مانشستر يونايتد، والذي يجعل فريق المدرب إريك تين هاج في المركز الثامن في قائمة أقوى الفرق دفاعًا في الدوري الإنجليزي، إلا أن دي خيا حافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات، ويأتي في المركز الثالث في هذه القائمة، خلف نيك بوب حارس نيوكاسل، وإيدرسون حارس مانشستر سيتي، بعدما خرج الثنائي بشباك نظيفة في ست مباريات منذ بداية الموسم.

غياب مستمر

دي خيا لم يحرس مرمى إسبانيا منذ أكتوبر 2020، وذلك لعدم قدرته على اللعب بقدميه بشكل جيد، وهو الأمر الذي يراه لويس إنريكي مدرب "لا روخا" أمرًا ضروريًا في حارس المرمى.

إنريكي قال خلال تصريحات إعلامية عن استبعاد دي خيا في يونيو 2022: "يجب على حارس المرمى أن يبدأ اللعب ويحقق التفوق الأول، يجب عليه السيطرة على ألعاب الهواء أيضًا".

وأضاف: "أحتاج إلى حارس مرمى ينقل لي السلام والهدوء، وهذا لا يعني أن من أختارهم لن يرتكبوا أخطاء، الأخطاء جزء من كرة القدم، لكن أختار من يعجبوني أكثر".

تفوق ملحوظ

يعد أوناي سيمون حارس مرمى نادي أتلتيك بيلباو هو الخيار الأول بالنسبة إلى لويس إنريكي في حراسة مرمى منتخب إسبانيا.

وبالمقارنة بين أداء دي خيا وسيمون، خاصة فيما يتعلق بحراسة المرمى، الجانب الأهم في المقارنة بين الحارسين، نجد تفوقًا نسبيًا لحارس مرمى مانشستر يونايتد.

دي خيا وسيمون لعبا 12 مباراة، في الدوري الإنجليزي والإسباني على الترتيب، وتلقى دي خيا 16 هدفًا، فيما اهتزت شباك سيمون في 12 مناسبة.

ويتساوى دي خيا وسيمون في أنهما خرجا بشباك نظيفة في خمس مباريات حتى الآن خلال الموسم.

لكن النقطة التي تصب في صالح دي خيا نوعًا ما، هي أنه تصدى لـ31 تسديدة من منافسي مانشستر يونايتد، فيما تصدى سيمون لـ19 تسديدة فقط من منافسي بيلباو.

لكن الأمر الذي يعيب دي خيا، والذي ينتقده عليه لويس إنريكي، هو أنه في المركز قبل الأخير من بين حراس مرمى الدوري الإنجليزي من حيث عدد محاولات التمرير إلى الزملاء خلال المباراة، حيث مرر الكرة 264 مرة خلال الموسم.

وعلى الجانب الآخر، فإن أوناي سيمون قام بمحاولة التمرير إلى زملائه في 291 مرة منذ بداية الموسم، مما يضعه في المركز 12 في ترتيب حراس مرمى الدوري الإسباني.

الفارق ليس كبيرًا بين دي خيا وسيمون فيما يخص أرقام التمرير وبناء اللعب، لكن حارس مرمى مانشستر يونايتد يعد مميزًا للغاية في التصديات ويثبت ذلك يومًا بعد آخر مع "الشياطين الحمر".

ومع خروج دي خيا من القائمة الأولية التي وضعها لويس إنريكي، يبدو أن حارس مانشستر يونايتد، الذي كان حتى وقت قريب هو الرقم واحد في إسبانيا، سيغيب عن مونديال قطر.