ضحية فيجا في الثلاجة .. الأهلي يكلف يايسله بالتخلص من الحمولة الزائدة!

قرار متسرع يورط "الراقي" لمدة عام كامل

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تسعى إدارة النادي الأهلي السعودي، للتخلص من عبء التعاقد مع اللاعب الدولي المقدوني إزجان أليوسكي، الذي تحول إلى لغز في البيت الأهلاوية بسبب مصيره المجهور.

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وكان أليوسكي، قد انضم إلى الأهلي في صيف 2021 قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد حتى صيف 2024، إلا أن إدارة الأهلي قررت تفعيل بند التمديد لعام إضافي ليمتد التعاقد حتى يونيو 2025.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن أليوسكي أيضًا لديه فرصة للتواجد في معسكر الأهلي الصيفي المقبل، رغم أن اسمه مرفوع من قائمة أجانب الأهلي.

ولعب أليوسكي 4 مباريات فقط في الدوري مع الأهلي، مطلع الموسم الجاري، قبل استبعاده من القائمة لحساب فيجا، لذلك يسود اتجاه داخل الإدارة، بتكليف المدرب الألماني ماتياس يايسله حال استمر في منصبه أو للمدرب الجديد الذي سيخلفه، باتخاذ القرار النهائي في ملف أليوسكي.

وكان "الراقي" قد استبعد أليوسكي من قائمة الفريق في دوري روشن السعودي، من أجل تسجيل الإسباني الشاب جابرييل فيجا، الذي انضم للأهلي مطلع الموسم الجاري.

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وسبق أن طلب أليوسكي من مسؤولي ناديه العودة للقائمة والمشاركة في المباريات، أو السماح له بالرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن موقفه لا يزال معلقًا داخل الفريق، خصوصًا بعد فشل خروجه معارًا إلى طرازون التركي في يناير الماضي.

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