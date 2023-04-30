فيديو | ضحية سوء التنظيم! .. وفاة مشجعة للرجاء قبل مواجهة الأهلي

نورة الزبير حضرت لتدعم الرجاء في مركب محمد الخامس، فعادت جثة لأهلها

لم يعش جمهور الرجاء المغربي أمس السبت، فقط مرارة وداع فريقه لدوري أبطال إفريقيا، إنما كذلك فُج بوفاة إحدى مشجعاته أمام مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

الأخضر ودع البطولة القارية بالأمس، بعدما تعادل أمام الأهلي المصري سلبيًا دون أهداف، في إياب ربع النهائي، بينما كان مهزومًا في الذهاب بثنائية نظيفة.

وقبل المباراة، تحدثت الصحف والمواقع المغربية عن سوء التنظيم خارج الاستاد، الأمر الذي تطور لاشتباكات حول محيط مركب محمد الخامس، وتدخلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف.

ووسط التدافع لمحاولات البعض لدخول الاستاد في ظل الفوضى العارمة، سقطت نورة الزبير؛ مشجعة الفريق المغربي، أرضًا، ولم تفلح التدخلات الطبية لإنقاذ حياتها، إذ فارقت الحياة في مستشفى الجهوي مولاي يوسف.

ونعى عزيز البدراوي؛ رئيس نادي الرجاء، نيابة عن كافة مسؤولي النادي وجماهيره المشجعة، فيما أعلنت النيابة العامة المغربية فتح تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.