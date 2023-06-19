ضحية جديدة للأزمة المالية؟ أنسو فاتي ينهي الجدل المثار حول رحيله عن برشلونة

فاتي يحسم الجدل الدائر حول مستقبله.

أكد أنسو فاتي نجم برشلونة أنه مستمر في برشلونة، ويشعر بالسعادة البالغة في النادي الكتالوني، راغبًا في مواصلة التطور داخل جدران كامب نو في السنوات القادمة خلال تعاقده مع النادي المتواصل حتى 2027.

تواجدات العديد من الشائعات حول رغبة اللاعب في الرحيل عن برشلونة خلال الصيف من أجل ضمان وقت مشاركة أكثر، حيث لا يحظى بالوقت الكافى من اللعب مع كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز، بالإضافة لانفتاح الإدارة الرياضية في البرسا على دراسة العروض التي ستقدم لضمه من أجل تعزيز خزائن النادي.

وهو ما نفاه اللاعب بعد تتويجه ببطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا على حساب كرواتيا بضربات الجزاء، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وقال فاتي عن مستقبله في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنوي البقاء في برشلونة، والاستمرار في الذهاب إلى هناك لأن تعاقدي لا يزال ممتد وأنا سعيد جدًا".

وأتم: "أريد الاستمرار في النمو داخل برشلونة وليس لدي شك في ذلك".

الجدير بالذكر أن فاتي خاض 1380 دقيقة فقط خلال الموسم الماضي مع برشلونة مسجلًا سبع أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه.